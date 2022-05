Grote grazers komen gras tekort door droogte en ganzen: deel Oostvaardersplassen weer dicht

Staatbosbeheer sluit komende maandag de Driehoek in Oostvaardersplassen voor mensen. Het wandelgedeelte in het natuurgebied werd in de meivakantie geopend voor het publiek, maar gaat alweer dicht door een tekort aan bruikbaar gras voor grazende heckrunderen.

In hun blog ‘Boswachters in Oostvaardersplassen’ leggen de boswachters uit dat de aanhoudende droogte en aanwezigheid van tienduizenden brandganzen letterlijk zorgen voor een tekort aan gras, met name voor heckrunderen. ‘Konikpaarden en edelherten kunnen beter uit de voeten met het korte gras en alternatieve vegetatie’.

Volledig scherm De Driehoek in Oostvaardersplassen die maandag alweer dichtgaat voor wandelend publiek. © Boswachters in Oostvaardersplassen

Ganzen

Het gras is volgens de boswachters te kort door droogte. ‘Het is alweer meerdere weken geleden dat er een serieuze regenbui is gevallen in de Flevopolder. Gewas heeft behoefte aan vocht. Voor de Oostvaardersplassen is dat niet anders. De verwachtingen zijn dat het ook de komende tijd droog blijft en dat de grasgroei achter blijft.

En het gras dat wel goed opkomt, is grotendeels een prooi voor de enorme hoeveelheid ganzen in het gebied. ‘Tienduizenden brandganzen profiteren van het verse, eiwitrijke gras en vetten daarmee op om over enkele weken de terug te vliegen naar hun broedplekken in het hoge noorden, zoals Spitsbergen en Noord-Rusland’.

Volledig scherm Brandganzen in Oostvaardersplassen vreten het gras voor de poten van de heckrunderen weg. © Chiel Jacobusse

Alternatieven

Om konikpaarden, edelherten, maar vooral dus heckrunderen fatsoenlijk te kunnen laten grazen, wordt de Driehoek exclusief opengesteld voor deze grote grazers die volgens de boswachters nog altijd niet in optimale conditie verkeren na afgelopen winter.

‘Dit betekent dat vanaf maandag het gebied weer is afgesloten voor publiek om de heckrunderen rust en ruimte te geven. Helaas heb je alleen tijdens de meivakantie weer even van het prachtige gebied kunnen genieten. Nu is het dus even wachten tot de grasgroei echt op gang komt en de brandganzen naar het hoge noorden zijn vertrokken’.

Staatbosbeheer weet nog niet wanneer het gebied weer opengaat voor publiek en verwijst naar andere mogelijkheden voor natuurliefhebbers. ‘Voor een mooie wandeling is het Oostvaardersveld te bezoeken en ook het wandelpad naar de Schollevaar blijft open. Het Oostvaardersbos gaat daarentegen vanaf maandag 9 mei weer open voor publiek’.