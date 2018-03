Grote grazers Oostvaardersplassen bijgevoerd tot eind maart

Op 2 maart maakte Staatsbosbeheer via een persbericht bekend dat op diergeneeskundige gronden voorlopig wordt bijgevoerd, omdat de spijsvertering van de dieren door het bijvoeren van de afgelopen dagen op gang is gebracht. Staatsbosbeheer monitort de plekken waar wordt bijgevoerd om zoveel mogelijk dieren te bereiken.

,,Eind maart wordt opnieuw bekeken of – en zo ja: in hoeverre – bijvoeding wenselijk en/of verantwoord is." Dit schrijft de provincie Flevoland in een verklaring op Facebook.