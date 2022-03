Grote hoeveelheid afval van hennepkwekerij gedumpt in Lelystad

Verkiezingen Extreem klein verschil tussen Zwolse winnaars, Baudet krijgt geen voet aan de grond op Urk

De stemmen in de veruit de meeste gemeenten in Oost-Nederland zijn geteld. In Zwolle was het razend spannend tussen de grootste partijen terwijl in Deventer Gemeentebelang met afstand de winnaar werd.

17 maart