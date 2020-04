Grote landbouwbeurs bij Biddinghuizen niet in september

Veiligheid van bezoekers, exposanten, toeleveranciers en teamleden staan voorop, laat de organisatie weten in een persverklaring. ,,Dat is het grootste goed, welke coronamaatregel dan ook van kracht is in september.’’ Het bedrijfseconomisch belang van leden en klanten speelt ook mee in het besluit tot uitstel, zegt directeur Gerard Heerink. ,,Wij kunnen als organisatie niet inschatten welke maatregelen nog kracht zijn tijdens de geplande beursperiode.’’

Bredere gangpaden

Volgens beursmanager Willem Bierema van Fedecom had de beurs misschien wel kunnen doorgaan op een veilige manier. Het evenemententerrein bij Walibi is groot, de meeste activiteit is buiten. Bredere gangpaden, eenrichtingsverkeer, ruim opgezette stands, het had allemaal gekund. ,,Maar dat zou afbreuk doen aan het volwaardige beursconcept zoals exposanten en bezoekers dat tot nu toe hebben ervaren.’’

De vakbeurs zou voor de zesde keer worden gehouden op het evenemententerrein bij Walibi. De beurs heeft zich de afgelopen jaren opgebouwd tot een vaste waarde op de internationale kalender van landbouwbeurzen. Tienduizenden boeren, fabrikanten, importeurs en dealers zien de nieuwste trekkers, werktuigen en oogstmachines. ,,We zijn trots op de beurs die veel waardering krijgt van bezoekers en standhouders’’, zegt Heerink. ,,Daarom spreken we ook van uitstel en niet van afstel.’’