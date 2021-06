Grote opluchting bij vriendengroep nu weggelopen tieners uit Dronten terecht zijn: ‘Wat een stress zeg’

,,Bij het politiebureau zagen we meteen Sophie achter het raam zitten’’, zegt vriendin Joyce (15). ,,Later kwam ze naar buiten, we hebben elkaar omhelst. Leonardo zagen we ook, maar die ging meteen naar huis. Misschien is hij wel niet zo blij dat ze na een dag alweer terug zijn. Ik ben in elk geval ontzettend opgelucht.’’