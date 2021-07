Grote partij illegale bestrijdingsmiddelen in beslag genomen in Flevoland

De eigenaar van de panden kan wachen op een proces-verbaal van de instanties. De NVWA was eerder al een strafrechterlijk onderzoek gestart nadat de douane informatie had gekregen via een tip. Niet toegestane middelen zouden opgeslagen liggen in een garagebox en er werd gehandeld hierin. Dit was genoeg reden voor de inspecteurs en rechercheurs om poolshoogte bij de opslagplaats te nemen. Ze troffen hier 350 liter bestrijdingsmiddelen van onkruid aan. Ook werd er een grote hoeveelheid alcohol gevonden die niet bij de douane was aangegeven.