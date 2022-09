Grote uitslaande brand legt twee loodsen Ens in de as

Peter (45) uit Lelystad plaatst g­ps-trac­kers bij exen en rivaal: ‘Ik geef pas op als ik dood ben’

Nee, hij was niet altijd goed voor zijn vrouwen. Hij ging vreemd, was ‘temperamentvol’. Maar stalking? Bedreiging? Brandstichting en zelfs verkrachting? Zo erg was het allemaal echt niet, volgens de 45-jarige Peter J. uit Lelystad. Waarom dan al die aangiftes tegen hem? ,,Het zijn gewoon allemaal boze vrouwen.’’

14 september