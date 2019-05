Grote zoekactie naar vermiste persoon op Ketelmeer, hulpdiensten zoek in water naar lichaam

Polderto­ren Emmeloord deze zomer beperkt open voor publiek

10:53 Voor een blik op de grote reconstructie van de Deel in Emmeloord kunnen belangstellenden voortaan in de even weken op donderdagmiddag de Poldertoren beklimmen. In de schoolvakanties gaat de toren elke donderdag open. Bezoekers mogen gratis naar binnen, zo heeft de gemeente Noordoostpolder besloten.