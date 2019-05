Grote zoekactie naar vermiste persoon op Ketelmeer tussen Nagele en Swifterbant

De Brandweer en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) rukten uit na een melding dat er mogelijk iemand te water zou zijn geraakt ter hoogte van het strandje langs de Ketelbrug. Rond 07.30 uur staakten zij de zoektocht. Volgens een agent ter plaatse omdat de termijn was verstreken waarbinnen er nog hoop is dat een drenkeling levend wordt teruggevonden.

Met andersoortig materieel werd de zoektocht hervat naar de vermiste persoon van wie een politiewoordvoerster niet wil zeggen of het een man of vrouw betreft. ,,Het gaat om een vermissing van een persoon die in zorgelijke toestand van huis is gegaan. De auto van de persoon is inmiddels gevonden. Gezien de aard van de melding doen wij verder geen mededelingen.’’