Grote zorgen over georganiseerde misdaad in Almere

Met een zelfgemaakt explosief met de kracht van een handgranaat is een 14-jarige jongen onderweg naar een woning aan de Binnenhof in de wijk Almere-Haven. De tiener is van plan om een aanslag te plegen op het huis waar een 13-jarige jongen woont.

Reden: de twee maakten elkaar het leven zuur via de drillrapmuziek. De politie wist vorige week net op tijd de aanslag te verijdelen, met hulp van oplettende buurtgenoten. Volgens Ben Nassir Bouayad, commissaris van politie in Flevoland, is het exemplarisch voor de problemen waar de stad Almere mee te kampen heeft, meldt De Telegraaf.

,,Wij zien ontwikkelingen die zorgwekkend zijn. Jongeren klimmen snel op in het criminele milieu en dat gaat gepaard met geweld. Het is niet anders dan in andere grote steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Maar we hebben hier het geld, de middelen en capaciteit van vroeger, terwijl het een andere tijd is dan 23 jaar geleden. We lopen niet meer in de pas met de snelle groei die de stad maakt”, zegt het politiehoofd, die nu een jaar aan het roer staat in de provincie Flevoland.

Er zijn grote zorgen over de georganiseerde criminaliteit die Almere als visvijver voor nieuwe aanwas ziet. In december had de stad te maken met een golf van aanslagen op woningen. Volgens Bouayad is een groot deel te linken aan de georganiseerde misdaad en de handel in drugs. ,,Veel van de adressen waar aanslagen zijn gepleegd waren van subjecten die in de drugscriminaliteit actief zijn of als drugsuithaler in de havens van Rotterdam en Antwerpen.”