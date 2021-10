Haardhout door stijgende energieprijs haast niet aan te slepen, merkt verkoper Rook uit Marknesse: ‘Lijkt op schaatsgekte’

Alle hens aan dek bij Walibi door ‘flipper­kast­be­leid’ gemeente Dronten: ‘We zijn ongeloof­lijk druk’

5 oktober Alle hens aan dek bij Walibi in Biddinghuizen nu blijkt dat bezoekers van de Halloween Fright Nights tóch een coronatoegangsbewijs moeten tonen. ,,We zijn ongelooflijk druk om ervoor te zorgen dat we op tijd klaar zijn.’’