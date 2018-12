Half jaar extra celstraf voor agentenpester Said in hoger beroep

update Overleden vrouw (35) uit Swifter­bant gevonden in ernstig beschadig­de auto in Dronten

14:00 Aan de Biddingweg (N710) in Dronten is vanmorgen in een zwaarbeschadigde auto een overleden vrouw gevonden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 35-jarige vrouw uit Swifterbant.