Hans Gruijters: bot tegen de raad, warm voor de burger

Waar komt de fascinatie voor Gruijters vandaan?

,,Bij de viering van het 50-jarig bestaan van D66 in 2016 (Verkroost is actief voor D66 Eindhoven, red.) viel me op dat er weinig aandacht was voor Gruijters. Hooguit als voetnoot. Later las ik een boek over (VVD-politicus) Harm van Riel en daarin speelde hij een grote rol. Dat zette me aan het denken, ik ben me in Gruijters gaan verdiepen en besloot een boek over hem te schrijven. Ik vind het jammer dat hij in de vergetelheid is geraakt. Hij heeft veel betekend en het was geen kleurloze man.’’