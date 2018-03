'Harde acties' als er morgenavond geen plan voor Oostvaardersplassen ligt

Maacha Vrolijk, die eind februari met haar actiegroep Dieren bijvoeren Oostvaardersplassen als een van de eersten deze winter veel publiciteit vergaarde, wil nog niet zeggen wat KALF precies in petto heeft. Wel dat het iets meer zal behelzen dan alleen een demonstratie. ,,KALF vertegenwoordigt zeker 39.000 mensen. Er zijn heel veel mensen boos over de situatie in de Oostvaardersplassen. Er gebeurt maar niets."

'Wassen neus'

Getuige zijn

Ze willen daarom getuige zijn van het bijvoeren en zien hoe de controle van de grote grazers gaat. Volgens Vrolijk - 'wij hebben dagelijkse 30 tot 40 mensen in het gebied rondlopen' - worden nu willekeurig dieren afgeschoten. Dat beeld is in tegenspraak met de checklist die Staatsbosbeheer zegt te hanteren bij het bepalen of een dier sterk genoeg is om de winter door te komen. ,,Daarom willen we met eigen ogen zien hoe dit gaat. En we willen het héle gebied zien", klinkt Vrolijk strijdvaardig.