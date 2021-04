Harde botsing in Zeewolde: forse schade voor personenauto, één persoon naar ziekenhuis

Straattaal voor geslachts­ge­meen­schap, aantal christelij­ke scholen doet Koningsspe­len­lied in de ban

10 april Diverse christelijke basisscholen doen het lied Zij aan Zij voor de Koningsspelen in de ban. In het lied wordt de term ‘jiggyjig’ gezongen. Los geschreven is jiggy jig Indonesische straattaal voor ‘geslachtsgemeenschap’. Onder meer de Hervormde Scholengemeenschap Nijkerk draait het nummer niet. Producent BNNVARA trekt het boetekleed aan. ,,Als we hadden geweten wat dit betekent, hadden we een andere tekst gekozen.’’