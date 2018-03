Harderwijkse Renate Slokker helpt centrum Zeewolde uit slop te trekken

Centrum voor de toekomst

Het aanstellen van een centrumcoördinator is een van de punten uit de de Actiewijzer Wij.Samen.Zeewolde. Het project is in 2016 van start gegaan en aan de hand van diverse thema's is het doel om het centrum toekomstbestendig te maken. Net als in veel andere dorpen en steden, heeft ook het Zeewoldse centrum te kampen met leegstand.