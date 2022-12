Hasan (21) uit Lelystad krijgt jarenlange celstraf voor betrokkenheid bij ‘wild west tafereel’ na vip-feest

Met poll Claudius (40) wil losgaan in clubs en discothe­ken in Emmeloord: ‘Maar waar blijven ze?’

Belofte maakt schuld, vindt Claudius Bronsink uit Emmeloord. De politiek was vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart nog zo enthousiast over het voornemen om de nachthoreca in de stad uit te breiden. Maar sindsdien bleef het angstvallig stil. ,,Voor jongeren is het hier ‘zo dood als een pier’. Nog even en Emmeloord loopt leeg.”

