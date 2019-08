Hazewindhond Sofia is al weken op de vlucht in Dronten en niemand kan haar vangen: ‘Niet roepen, da's gevaarlijk!’

,,Mensen denken dat Sofia wel komt als je roept, fluit, aanraakt of volgt. Maar dat werkt niet bij haar’’, zegt Ursula Zijlmans-Beuker, bestuurslid van Team Held en coördinator van de zoektocht in Dronten. ,,Ze zit in de wildmodus en gaat er dan meteen vandoor. Negeer haar alstublieft. Laat Sofia met rust en geef alleen maar door waar ze zit. Zo voorkomen we ook dat er problemen ontstaan op de wegen rond Dronten. De kans is groot dat ze via de N-wegen op de vlucht slaat.’’