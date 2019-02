Heb jij ook zo genoten van het ochtendgloren? Mooi, want het wordt weer herfst

Friese artsen moeten reumawacht­lijst Emmeloord wegwerken, onderzoek naar Sneker reumatolo­gen

9:41 Reumapatiënten in de Noordoostpolder kunnen volgende maand vaker terecht bij een reumatoloog in het ziekenhuis in Emmeloord. Reumatologen uit Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek pakken de reumazorg in Medisch Centrum Emmeloord samen op. Het ziekenhuis ging in oktober failliet, Antoniuszorggroep Sneek nam de zorg over. Binnen de reumatologie van dat ziekenhuis is heibel ontstaan. Er komt een onafhankelijk onderzoek.