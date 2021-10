Hele woonkamer van Ivan ligt bezaaid met glasscherven na explosie in Lelystad: ‘Ik weet wie dit gedaan heeft’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder nieuwe besmettin­gen in Staphorst, regio kleurt nog steeds rood

19 oktober Voor het eerst in dagen is er een forse daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen in Staphorst. De afgelopen 24 uur werden in de gemeente 34 mensen positief getest op het virus. Daarmee blijft de gemeente wel landelijke uitschieter met 197 positieve tests per 100.000 inwoners. De cijfers zijn deels gebaseerd op zondag uitgevoerde tests.