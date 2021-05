Helma Lodders uit Zeewolde reageert op veelbekeken lofzang bij Even tot Hier: ‘Hilarisch en geweldig’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Meer besmettin­gen: Gelderland loopt rood aan, opvallende omslag in Staphorst

30 april Oost-Nederland noteerde in de afgelopen 24 uur meer nieuwe coronagevallen dan gisteren. Het zijn er 684. Meerdere gemeenten op de coronakaart hebben de zorgelijke donkerrode kleur en die liggen bijna allemaal in Gelderland. Toch vinden we de opvallendste verandering vandaag in Overijssel, waar Staphorst een flinke daling van het aantal nieuwe besmettingen laat zien.