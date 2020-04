Helpende hand van Flevolandse bibliotheken

Want juist bij deze groep is veel van hun sociale leven weggevallen, zegt Angenita de Jong-Oosterink van FlevoMeer Bibliotheek. ,,Het kopje koffie bij de buren, de wandelgroep, oppassen op de kleinkinderen, maar ook het krantje lezen in de bibliotheek. Alles is afgelast of moet nu online. Voor een deel van de ouderen zou dit lastig kunnen zijn.’’

Hulp bij digitale wereld

Daarom gaat de bibliotheek leden bellen. Niet alleen om te vragen hoe het gaat, maar ook of ze hulp kunnen gebruiken bij de digitale wereld. Het aantal bezoekers van de online bibliotheek is 3,5 keer zo groot als vorig jaar. De app voor luisterboeken wordt ook veel gebruikt. Er wordt dus veel gelezen, stelt de bibliotheek, maar dan wel door wie digitaal de weg weet. ,,Als bibliotheek bieden we online dienstenen mogelijkheden digitale vaardigheden op te doen’’, zegt De Jong. ,,Dat is ook een reden om te bellen. Via een persoonlijk gesprek willen wij ouderen hier op attenderen en uitnodigen mee te doen als we weer open zijn.’’ Digisterker kweekt vertrouwen op internet, Klik&Tik is bedoeld als opstart voor computergebruik. Een Digicafé bestaat ook al.

Beeldbellen

De bibliotheek ziet dat ouderen de digitale mogelijkheden steeds vaker omarmen. Workshops over WhatsAppen of beeldbellen werden voor de coronacrisis goed bezocht. ,,En ook het digitaal lezen is niet voor iedereen nieuw. Toch blijft er een grote groep nog niet op de hoogte van al onze digitale diensten. Of ze willen hulp bij het installeren van apps. Een telefonische helpende hand bieden we graag.”

