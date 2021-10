Hennepkwekerij met ruim 300 planten aangetroffen in woning Lelystad na melding wateroverlast

UpdateDe politie in Lelystad heeft dinsdagmorgen rond kwart voor tien op een zolder een hennepkwekerij met ruim 300 plantjes aangetroffen aan de Kogge 05, midden in een woonwijk. De gevonden plantjes zijn inmiddels weggehaald door de agenten.

De aanleiding van het bezoekje van de politie aan het adres was een melding uit de omgeving van wateroverlast. Ook de brandweer kwam ter plaatse en een slotenmaker heeft de deur open moeten maken. ,,Er was op dat moment niemand aanwezig in de woning, we hebben ook nog geen aanhoudingen kunnen verrichten’’, aldus een woordvoerder van de politie Midden-Nederland in de ochtend.

Later meldt de politie als aanvulling: ,,De kwekerij zat op zolder. In het pand zelf was veel waterschade, gerelateerd aan de kwekerij. We hebben geen aanhoudingen verricht.’’

De politie heeft de zaak nog wel in onderzoek. Het huis is midden in een woonwijk te vinden, een aantal woningen in de buurt had dinsdag rond het middaguur tijdelijk geen stroom. ,,Wij roepen buren op om zich te melden als ze signalen hebben of vreemde dingen zien, zoals wateroverlast. Dan kunnen wij daar werk van maken’’, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij de woning. © Persbureau Midden Nederland