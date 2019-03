Hertellen in Flevoland gebeurt niet op centrale plek

Het hertellen van de stemmen die bij de provinciale verkiezingen in Flevoland zijn uitgebracht, moet vóór 17 april klaar zijn. Het tellen gebeurt niet op een centrale plek, maar in de zes gemeenten afzonderlijk.

De hertelling is aangevraagd door het CDA, deze partij komt tien stemmen te kort voor een vierde zetel (die anders naar DENK gaat, red.). De tellers gaan op 11 en 12 april aan het werk. De definitieve uitslag - nu écht - moet op 16 april bekend zijn. Dat is donderdagmiddag besloten bij een vergadering op het provinciehuis in Lelystad, zegt Jessica van den Bergh van de Statengriffie.

Waarom gebeurt het hertellen decentraal?

,,Dat moet je eigenlijk aan de Kiesraad vragen, die was op eigen verzoek aanwezig bij de vergadering en heeft dit geadviseerd. Wat meespeelt is dat alle stemmen niet naar een centrale plek hoeven te worden gebracht. Het is makkelijker, ja.’’

Het tellen zelf gebeurt pas over twee weken. Waarom niet eerder?

,,Kijk, normaal gesproken nemen de voorbereidingen voor de verkiezingen maanden in beslag. In dit geval is er tijd nodig om locaties te vinden om te tellen én mensen die dat willen doen. Dat kost even, vooral het zoeken van mensen. Het zijn dus logistieke redenen.’’

Is het de bedoeling om op 17 april de Statenleden te beëdigen?

,,Ja, maar we moeten een slag om de arm houden. Dan moet de hele procedure wel volgens plan verlopen’’.

Het is een bijzondere situatie natuurlijk