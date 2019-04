Hertellen is volop in gang in Flevoland

Onze 5 pronkstuk­ken uit regionale musea: ‘Dit versierde tabaksdoos­je lag eeuwen op de bodem van de Zuiderzee’

Tijdens de Nationale Museumweek – die nu bezig is – zetten musea hét pronkstuk uit hun collectie in de etalage. Daar zitten verrassend mooie pareltjes tussen. Wat zijn dé topstukken uit onze musea? De Stentor zet er vijf op een voetstuk. ,,Voerman sr. was verknocht aan die prachtige luchten boven de IJssel."