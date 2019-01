Hertenvlees van de Oostvaardersplassen: volle, intense smaak en prachtig van kleur

Grutto en tureluur op punt van verdwijnen in Flevoland

De weidevogelstand in Flevoland is vorig jaar opnieuw achteruit gegaan. Vrijwillige weidevogelbeschermers van Landschapsbeheer Flevoland telden 681 nesten van onder meer kievit, scholekster, tureluur en grutto. Als de dalende trend van de afgelopen zich zo doorzet, dan zijn er over een jaar of vier tot zes helemaal geen grutto's of tureluurs meer in Flevoland.