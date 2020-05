Het gaat dit jaar wél goed: grootste vlag van Nederland wappert in Emmeloord

Ruim twintig jaar was het een traditie in de Noordoostpolder, een enorme vlag hijsen op 5 mei. Daar kwam twee jaar geleden abrupt een eind aan. ,,We haalden de vlag altijd uit Brabant, maar in 2018 bleek er ineens iets mee te zijn.’’ De beschadigde driekleur kon tot Ritsema's verdriet niet in top op De Deel.