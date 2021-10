Het hele land bestelt kant-en-klare woningen in Emmeloord: ‘Keuken, badkamer, alles zit erin’

Met haar mobiele telefoon in de aanslag ziet ze haar toekomstige huis in de kabels hangen. Langzaam komt het naar de grond en wordt het in een blok met vijf andere woningen gezet. Hier, aan de Meldestraat in Emmeloord, staan de eerste woningen van StartBlock. Nog even en de Urkse, die niet met naam in de krant wil, krijgt de sleutel en kan samenwonen met haar vriend. ,,Het ziet er mooi uit’’, zegt ze vrijdagmorgen goedkeurend.