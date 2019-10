‘Het is jammer, maar er moeten nou eenmaal paarden worden afgeschoten’

,,Edelherten mogen we door middel van afschot beheren, maar voor de konikpaarden werken we nog aan een managementplan,” zegt Joke Bijl van Staatsbosbeheer. In het rapport van Van Geel, dat leidend is voor het beleid van het gebied, staat dat het aantal konikpaarden alleen gereguleerd mag worden door uitplaatsing, niet door afschot. In december wordt daarover in de Provinciale Staten een debat gevoerd.” Staatsbosbeheer telt in oktober jaarlijks de aantallen dieren in het gebied, ook nu is dat weer gebeurd. Met een helikopter vliegen ze over het gebied en proberen zo nauwkeurig mogelijk de aantallen te tellen. Het aantal koniks was in oktober 2018 610, en nu 490. Voor de edelherten geldt 2320 dieren in 2018 en 1525 nu. Heckrunderen waren er in 2018 200, nu 280. Er is bepaald dat het aantal grote grazers maximaal tussen de 1100 en 1500 moet blijven om het gebied te kunnen laten herstellen en voldoende voedsel te kunnen bieden voor de dieren.

Afschot edelherten

Tot 25 oktober 2019 zijn er in totaal 1785 edelherten geschoten, uiteindelijk mogen er zo’n 490 overblijven. Door natuurlijke aanwas betekent dit dat er jaarlijks afschot plaats zal vinden. Het aantal koniks moest in 2019 terug gebracht worden tot 450 dieren. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 210 paarden uitgeplaatst naar andere natuurgebieden. In november wordt het afschot van edelherten weer hervat. De komende winter zullen er nog 1035 edelherten moeten worden geschoten. Dat mag tot 15 maart 2020.

Boswachter Fokko Erhart beheert al jaren de Ooijpolder, waar eveneens koniks rondlopen. Hij beheert ze, door te proberen ze uit te plaatsen naar andere gebieden, maar er gaan er jaarlijks zo’n zestig a zeventig naar de slacht. Jammer vindt hij het wel, maar het moet nou eenmaal. Hij staat er niet bij te huilen. ,,Ik weet dat als ik dat niet doe, ik straks nog veel meer koniks heb, wat drukt op de vegetatie in het gebied. Dat is gewoon niet goed. Dus voor het behoud van de schoonheid van het gebied moet je er een groep tussenuit halen. Dat doen we al tijden zo.” Overal in Europa lopen Koniks uit de Ooijpolder rond. ,,Ik heb ze getransporteerd naar Oekraïne, Polen, Letland, Spanje noem maar op.”

Geen dierenactivist gezien

Hij drijft een groep paarden bijeen in een vangkraal en die worden dan gehaald, in een vrachtwagen gedreven en naar de slacht gebracht. Verbazingwekkend genoeg heeft zich nog geen dierenactivist op zijn terrein laten zien. Misschien zou hij het liefst zelf paarden er tussenuit willen schieten, maar dat kan vanwege de regelgeving niet. ,,Als paardenvlees voor de consumptie is, dan moet de slachtprocedure aan van allerlei eisen voldoen.”

Vlees van konikpaarden uit de Oostvaardersplassen gaat tot nog toe richting de destructie, omdat afschot individueel per dier plaatsvindt, als het te zwak of ziek is. Los van het feit dat Staatsbosbeheer binnen en buiten Nederland wel een beetje ‘uitgeplaatst’ is als het om konikpaarden gaat, is regulering door afschot iets wat in andere gebieden van Staatsbosbeheer dus al lang gebeurt. Bijl: ,,Ik verwacht dat het een pittig debat gaat worden in december, maar ik hoop dat we op hetzelfde uitkomen als in andere gebieden.”