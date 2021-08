Het 'politiecircuit' van de agentenopleiding verhuist van Lelystad naar Marknesse

De politieacademie met de hoofdvestiging in Apeldoorn was een paar jaar op zoek naar een nieuwe locatie voor het Centrum voor Handhaving en Mobiliteit in Lelystad. Op dit moment zijn er nog trainingen in Lelystad naast het RDW-terrein. Tot en met 2017 had de politie een eigen terrein met diverse obstakels voor opleidingen naast Lelystad Airport. Omdat de start- en landingsbaan op het vliegveld verlengd moest worden, was de politie gedwongen om te vertrekken.