Het rommelt binnen GroenLinks Flevoland: ‘We gaan een stevig gesprek voeren’

Pascal B. (38) kwelt haar kinderen voortdu­rend in Lelystad: ‘Ik kon daar niet aarden’

Schoppen, slaan, heet water over ze heen gooien, ze onder de koude douche zetten of aan de armen meesleuren. De 38-jarige Pascal B. uit Haarlem zou helemaal niet lief zijn geweest voor vier van haar vijf kinderen, toen ze nog in Lelystad woonden. Eén dochter zou zelfs voor straf urenlang in de brandende zon hebben moet zitten.

24 mei