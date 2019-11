Het sprookje van Lelystad Airport

Ik dirigeer mijn auto naar de eerste de beste parkeerhaven. Wat hoor ik nou? Het gaat op de radio over de verkeerstoren op Lelystad Airport die geopend is. Na een blije reportage van een journalist ter plekke die met een piloot over de landingsbaan van de luchthaven mee mag én een interview met de Luchtverkeersleiding die vertelt er helemaal klaar voor te zijn, blijkt uit een geheim rapport dat de luchthaven in jaar drie na de opening toch mag groeien. Vervolgens zegt de presentator een interview met de directeur van de Luchthaven, Hanne Buis, te zien, waarin ze vertelt niet te twijfelen over de opening van de luchthaven in 2020.

Dat is het moment dat ik de parkeerhaven op stuif. De mediaschuwe Hanne Buis, die nergens interviews geeft, zegt nu doodleuk en lachend tegen Nu.nl dat als ze er niet in zou geloven, zij daar niet meer zou zitten.

Het sprookje Lelystad Airport. De luchthaven waarvandaan geen pretvluchten mochten gaan, die al twee keer niet openging op de dag dat-ie open had moeten gaan. Politici, burgers, milieudeskundigen, actiegroepen uit het hele land steggelden over laagvliegroutes, stikstof, dieren op de Veluwe, decibellen en meer. Toen de Europese Commissie aanvankelijk nee tegen de ‘verkeersverdelingsregel’ had gezegd, werd er even opgelucht ademgehaald.

Maar hoe noem je dat nou, dat ontkend wordt dat iets gaat gebeuren, terwijl je ziet dat alles er op wijst dat het toch echt wel gaat gebeuren? Dat je zegt: nee hoor, er is helemaal geen brand in mijn huis, terwijl de vlammen uit de ramen naar buiten slaan? Vorige zomer vloog ik naar Sint-Petersburg. In de bus vanaf het net gelande vliegtuig naar de luchthaven, vol met Russen, hadden wij het over Lelystad Airport dat toch niet open kon gaan. Naast ons, hangend aan de lus om vallen te voorkomen, keek een man ons geamuseerd aan. ,,Lelystad Airport gaat echt open.” Waarop ik vroeg hoe hij dat nou kon weten. ,,Nou, ik werk er. Alles is al klaar. Geloof mij nou maar, ik zit daar hoog in de boom.”