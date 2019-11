Het verdriet van Urk: ‘We hebben wel geleerd dat je nooit afscheid moet nemen zonder een zoen te geven’



Op Urk is geen plek waar het niet gaat over de twee vermiste vissers van de garnalenkotter Lummetje, die donderdag zonk. De hechte gemeenschap troost elkaar in deze wanhoopsdagen. Iedereen heeft wel iemand in zijn familie die ‘op zee bleef.’ ,,Het is niet vanzelfsprekend dat de vissers iedere week thuiskomen.’’