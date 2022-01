Hier moet het ‘ruimteschip’ vanaf planeet Facebook landen: gaat de stekker erin of eruit?

Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het komende jaar gaan bepalen. Nummer 12: het datacentrum van Zuckerberg.

Het is een niet zo heel populaire voornaam, Meta. Afgeleid van de oude naam Margeretha. Wat iets van ‘parel’ betekent. Of ‘dochter van de zee’. ‘Kind van het licht’, dat kan ook. Dacht Mark Zuckerberg daaraan toen hij het moederbedrijf van Facebook omdoopte tot Meta?

Ruimteschip

Voluit heet dat moederbedrijf ‘Metaverse’, een woordspeling op ‘universe’. Metaverse is het universum van Zuckerberg en al zijn trouwe klanten op de planeten Facebook, WhatsApp en Instagram. En nu zijn ruimteschip landt in de kale polder bij Zeewolde, is de wereld te klein.

Volledig scherm Mark Zuckerberg (inzet) van Meta (Facebook) bij een door het bedrijf beschikbaar gestelde maquette van het datacenter in Zeewolde. © Meta/Facebook

Want waarom moet dat daar? En hoezo wist eerst helemaal niemand dat Zuckerberg aanklopte in Nederland voor een lap grond? En hadden we dat willen weten? En mag dat allemaal zomaar? Alsof de kwestie op Facebook zelf speelt: alle meningen buitelen over elkaar heen, feiten en fictie lopen door elkaar op tal van forums.

Stenen

Intussen duiken journalisten en andere speurneuzen in de zaak en komen er steeds meer onderste stenen boven. Ook de landelijke overheid lijkt nu dwars te liggen, als Zuckerberg zijn plannen niet flink vergroent. De gemeentelijke politiek zette de deur open voor het megadatacentre, al leverde dat verhitte discussies en zelfs een scheiding op.

De kwestie die ‘ineens’ in het najaar van 2021 in het nieuws is, krijgt zonder twijfel een vliegend vervolg in 2022. Zuckerberg zelf lijkt de storm over zijn keus voor Zeewolde niet eens af te wachten, maar nam het zekere voor het onzekere en kocht vast grond in Denemarken. Hij liet het eerder al weten: Zeewolde is voor ‘Meta’ geen noodzakelijkheid: ergens anders kan hij ook heus wel een geschikte plek vinden voor zijn plannen.

De Meta-baas ligt er dus niet wakker van. De grenzen van zijn universum overschrijden inmiddels koninkrijken en republieken. Iets waar in de jaren 90 Klaus Schwab al voor waarschuwde met zijn ‘The Great Reset’: hoe gaan we regels zo opstellen dat meta-, pardon, megabedrijven als dat van Zuckerberg zich daaraan houden?

Of die vraag in 2022 al wordt beantwoord, is hoogst onzeker. De eerste slag om de grond bij Zeewolde is in elk geval voor hem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.