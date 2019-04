Hijsen van grootste vlag van Nederland mislukt in Emmeloord

,,We kunnen er een drama van maken, maar het is niet anders’’, zegt Bertus Ritsema, voorzitter van de Oranjevereniging in Emmeloord. De vereniging had alles in stelling gebracht om de vlag in de top te krijgen, als aftrap van de oranjefeesten in het dorp. Een kraan trok de vlag van 25 bij 37,5 meter vanmorgen omhoog. Totdat het misging. ,,Het oog brak af’’, vertelt Ritsema. ,,Ja, dat was toch wel een desillusie. Einde feest wat betreft die vlag. Die was net geleverd, was hartstikke nieuw. Met de fabrikant moeten we het nog maar eens hebben hoe dat kan.’’