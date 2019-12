Hoe berg je Urker garnalenkotter Lummetje in gebied waar het ‘behoorlijk kan spoken’?

Vijf bij­na-ongelukken binnen een maand boven Lelystad Airport; per direct ‘eenrich­tings­ver­keer’

6 december De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt vijf bijna-ongelukken in het luchtruim boven Lelystad Airport. Daar kwamen in november vijf keer vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt. Vanwege de ernstige incidenten wordt op Lelystad Airport per direct ‘eenrichtingsverkeer’ ingevoerd.