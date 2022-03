Hoe een Drontense boer en een Oekraïense zakenman elkaar vinden: ‘Ik heb gewoon geen keus, ik moet dit doen’

Steve Kasyanenko kijkt even naar de hemel, dan slaat hij met zijn vuist op zijn borst. ,,Het zit in je, ja, het is zoiets dieps. Bijna zoals het voelt als je aan je kinderen denkt, begrijp je?” Hij probeert uit te leggen waarom hij alles uit de kast wil halen om Oekraïners te helpen. Hij is een Oekraïense, in New York geboren Drontenaar, maar is nog nooit in zijn vaderland geweest. Toch is hij niet minder strijdlustig. ,,Het is een humanitaire ramp. Poetin moet gestopt worden.”