Hoe een ‘matige leerling’ uit Urk een medische autoriteit werd: ‘Ik neem niet zomaar iets aan’

Zijn leraar op de basisschool op Urk betwijfelde of hij de mavo aankon. Maar de jonge Jan Bakker (nu 63) had een droom: dokter worden. Die maakte hij waar. Sterker: hij reist de wereld rond als arts en hoogleraar. Hij woont afwisselend in New York, Chili en Nederland en bezoekt tussendoor zijn familie in zijn geboortedorp. Het geloof heeft hij aan de kant gezet: ,,Maar ik ben net zo opstandig als de gemiddelde Urker.”