Hoe Flevoland (dé landbouwprovincie van Europa) 18.000 voetbalvelden aan vruchtbare grond verliest

Dat staat in het rapport ‘Grond in Beweging: uitdagingen voor boeren, burgers en overheid in Flevoland’ dat de Wageningen Universiteit en het Kadaster hebben opgesteld. Het rapport werd woensdagmiddag in Zeewolde aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken overhandigd.

Vruchtbaar

Flevoland is dé agrarische provincie van Nederland en wordt beschouwd als een van de beste landbouwgebieden ter wereld. In Flevoland is nu 70 procent van de grond in gebruik door boeren. Tien procent van de landbouwgrond verdwijnt de komende twintig jaar. Het krijgt andere bestemmingen, zoals woningbouw bij Almere en Lelystad. Ook in de omgeving van Lelystad Airport verdwijnen agrarische velden, onder meer vanwege de aanleg van bedrijventerreinen.

Hoewel 18.000 voetbalvelden veel lijkt, maakt de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus (VVD) zich geen zorgen. ,,We wisten dit van te voren. Almere gaat uitbreiden, de bebouwde kernen van de gemeenten worden groter, dus is het logisch dat er landbouwgrond verdwijnt. Maar er blijft 90 procent over, dus wij blijven gewoon een landbouwprovincie.”

Voedsel

Flevoland is volgens de onderzoekers belangrijk voor de internationale voedselvoorziening en beschikt over de beste landbouwgronden van Europa. Dat zie je terug in de prijzen, want die liggen voor agrarische gronden in Flevoland twee keer hoger dan elders in het land.

In de Noordoostpolder kost een hectare landbouwgrond gemiddeld 114 duizend euro, in andere delen van de provincie is dat 109 duizend. Fors meer dan het gemiddelde van 58 duizend euro per hectare in Nederland als geheel. Dat heeft vooral te maken met de extreem hoge productiviteit van Flevolandse landbouwgrond: boeren produceren er meer per vierkante meter.

Toch maakt ook voorzitter Arnold Michielsen van LTO Flevoland zich nog niet al te druk. ,,Deze provincie is opgericht om het probleem met de landbouw op te lossen. Maar er zijn hier ook steden en daarvan wisten we dat die zouden groeien en dus land nodig hebben. Dat is een natuurlijk proces waar we geen moeite mee hebben.”

Zonneparken

De LTO-voorman ziet het onderzoek vooral als een mooie kans om in de toekomst de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld met de opwekking van duurzame energie via zonnepanelen. In veel provincies worden grote zonneweides aangelegd. Ook Flevoland wil haar steentje bijdragen. Maar, waarschuwt Michielsen: ,,We hebben een kritische massa aan landbouwgrond nodig om in Flevoland voorop te blijven lopen. Die komt met 10 procent minder niet direct onder druk te staan, maar we moeten wél heel zuinig en verstandig met onze kostbare landbouwgrond omgaan. Daarom zeggen wij: zonnepanelen prima, maar leg ze op bedrijventerreinen en gebouwen en gebruik daarvoor zo min mogelijk vruchtbare agrarische grond.”

Het rapport meldt ook dat Flevoland op sommige plekken te maken krijgt met nattere gronden, onder meer door bodemdaling bij Emmeloord. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de aardappelteelt in dat gebied. ,,Als de bodemdaling doorzet en gronden natter worden, dan kun je daar over twintig jaar geen aardappels meer verbouwen”, zegt gedeputeerde De Reus. ,,Het is daarom goed dat dit rapport er nu ligt, dan kunnen agrariërs daar op inspelen. Als je dat pas over twintig jaar doet ben je te laat.”

‘Aardappelhoofdstad’

Betekent dit het einde van Emmeloord als ‘aardappelhoofdstad’ van Europa? Nee, bezweert De Reus resoluut. ,,Het probleem met bodemdaling en vernatting speelt alleen ten zuidwesten van Emmeloord. Het betekent dat je daar andere gewassen kunt telen die meer vocht nodig hebben. Aardappelen zul je dan in een ander deel van de Noordoostpolder moeten telen. Maar ‘World Potato City’ Emmeloord blijft wat mij betreft gewoon bestaan.”