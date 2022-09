Hoe groot is de kans op een aanmeldcentrum bij AZC Luttelgeest? ‘Alles is nog open’, zegt staatssecretaris

Een week geleden was Van der Burg in Emmeloord om achter gesloten deuren met vertegenwoordigers van Luttelgeest, Bant en Kuinre en de politiek te praten over het aanmeldcentrum. Wim van Wegen (D66) hield er het gevoel aan over dat er ruimte voor onderhandeling is, mogelijk een compromis. Of dat zo is, wilde Van der Burg woensdag niet zeggen. ,,Het was een goed gesprek. Ik wil eerst vanavond afwachten en dan ga ik met de gemeente in gesprek.’’