Hoe Henk (62) uit Dronten de eerste coronapatiënt in St Jansdal werd en pas na 83 dagen als bijna-laatste naar huis mocht

Op haar telefoon ziet ze ‘Henk Hamminga’ in het scherm verschijnen. Ria Hamminga zit bij het St Jansdal in de auto, met haar zoon. Samen zijn ze net achter de ambulance aan gesjeesd die hun man en vader met gillende sirenes naar het ziekenhuis in Harderwijk reed. Ze krijgen een half uur eerder telefoon van de intensive-care-arts van het ziekenhuis, dat Henk in slaap is gebracht. Ze mogen het ziekenhuis niet in. ‘Neem op dan, het is papa,’ zegt haar zoon. Maar die is toch in slaap gebracht? Verbouwereerd drukt ze op haar telefoon. Henk? ‘Ze gaan me zo voor drie weken in slaap brengen. Ik denk, ik bel maar even. Tot over drie weken. Het komt goed’.