Hoe kan het dat een stem uit Flevoland nu meer waard is dan bij de vorige verkiezingen?

Het kiezen van de Eerste Kamer verloopt wezenlijk anders dan een reguliere verkiezing, waarbij iedere uitgebrachte stem even zwaar telt. Bij de Eerste Kamer telt óók iedere stem, maar de één iets meer dan de ander. Hoeveel waarde een stem heeft – ook wel de ‘stemwaarde’ genoemd – hangt af van het aantal inwoners van de provincie.

Na iedere provinciale verkiezing wordt de stemwaarde door de Kiesraad bepaald. Een stem van een Statenlid uit Overijssel – met 1.156.373 inwoners - is dit jaar 246 punten waard. Een stem uit Gelderland - 2.071.913 inwoners – is 377 punten. Een Drentse stem is ‘slechts’ 120 punten en die uit Flevoland 102. Beide provincies hebben nog geen half miljoen bewoners.