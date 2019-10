Hoe komt al deze olie in het water van de Noordoostpolder terecht?

videoIn een groot gedeelte van de Urkervaart en zijtakken van het kanaal drijft een grote hoeveelheid olie op het water. Hoe de olie in het water terecht is gekomen en wat de gevolgen zijn voor het waterleven is nog niet bekend.

Het Waterschap Zuiderzeeland is druk bezig om een grote hoeveelheid olie in meerdere kanalen in de Noordoostpolder weg te halen. Het waterschap trof de grote hoeveelheid olie in eerste instantie in de Urkervaart bij Emmeloord aan. Inmiddels loopt de verontreiniging kilometers door en is de olie ook verspreid in de zijtakken Zuidervaart en Espelervaart. ,,De olie verspreidde zich snel in een groot gebied van de Noordoostpolder’’, laat waterschapswoordvoerder Johan Pieters weten. ,,Op dit moment is veel voor ons nog onduidelijk. Op dit moment is de belangrijkste taak om de olie weg te krijgen.’’

Schermen in het water

Om die olie zo snel mogelijk uit het water te krijgen heeft het waterschap schermen in de kanalen geplaatst. De Urkervaart is hierdoor afgesloten voor scheepvaart. Een specialistisch bedrijf zuigt de olie met zuigwagens weg. Het verkeer op de Urkerweg wordt om de zuigwagens heen geleid door verkeersregelaars.

,,Door de olieschermen is een stroom ontstaan waardoor het olie in dezelfde richting stroomt. Daardoor is het makkelijker om de olie weg te zuigen. We hopen in de loop van donderdagmiddag alle olie weggezogen te hebben.’’

Volledig scherm Het Waterschap Zuiderzeeland heeft een grote hoeveelheid olie aangetroffen in meerdere kanalen in de Noordoostpolder. © GinoPress B.V.

Gevolgen voor de natuur

Het waterschap heeft monsters van de olie genomen om te kijken wat er exact in het water terecht is gekomen. ,,Een soort olie lijkt het op. Wat weten we nog niet. Dat het niet thuishoort in het water is in ieder geval duidelijk.’’

Hoe de olie in het water terecht is gekomen is gekomen is nog niet duidelijk. Pieters wil hierover niet speculeren, maar sluit niet uit dat de olie in het water geloosd is. ,,Er zijn nog veel vragen. We hebben ook nog geen idee wat de gevolgen van de olie in het water zijn. Ik heb in ieder geval nog geen berichten gezien over vogels die besmeurd zijn met olie of dode vissen die in het water drijven.’’