Hoe ruzie over een militaire radar bij Apeldoorn de bouw van twee megawindparken in Flevoland lam legt

Kilometerslange rijopstellingen van tientallen windturbines, gebroederlijk zij aan zij. Grote jongens, 152 in totaal, elk 249 meter hoog. Goed voor 650 megawatt aan windenergie. Beide megaprojecten in de omgeving van Dronten en Swifterbant – met de naam windpark Blauw en windpark Groen - leken in kannen en kruiken. Eind 2022 zou de schop de grond in gaan. Maar dat lijkt een illusie nu een militaire radar in Nieuw Milligen op de Veluwe roet in het eten dreigt te gooien.