Hogere sterfte door corona wordt zichtbaar, behalve in Flevoland en Overijssel

Het CBS houdt met rekenmodellen en statistieken bij hoeveel mensen er wekelijks in Nederland overlijden. Uit vergelijkingen tussen dit jaar en vorig jaar is duidelijk te zien dat de sterfte ten gevolge van de eerste coronagolf in 2020 vanaf week 11 hard omhoog schiet ten opzichte van 2019.

Vanaf week 41 is te zien hoe de tweede coronagolf gestalte krijgt.

Hittegolf

De oversterftepiek in week 30 van 2019 ten opzichte van 2020 is verklaarbaar vanwege een hittegolf. Om dezelfde reden toont week 33 van 2020 een piek ten opzichte van 2019.

Gelderland

Wat betreft de provincies in onze regio, volgt Gelderland de landelijke trend. Het sterftecijfer in deze provincie in week 43 is volgens het CBS 449, een stijging van 59 ten opzichte van de week daarvoor.

Een jaar eerder was het sterftecijfer in week 43 nog 375. Dat zijn er 74 minder dan in dezelfde week in 2020.

Overijssel

Overijssel is naast Flevoland en Limburg, één van de drie provincies die in week 43 geen stijging laat zien van het aantal doden ten opzichte van een jaar eerder. In beide jaren stierven er in deze week 227 mensen.

De voorlopige oversterftepiek van coronadoden lijkt in Overijssel vooralsnog in week 40 te liggen, toen er 228 mensen overleden: 50 meer dan een jaar eerder in die week.

De harder stijgende, blauwe lijn van 2020 laat echter zien dat het een kwestie van tijd is voordat ook Overijssel weer hogere sterftecijfers laat zien dan een jaar eerder.

Flevoland

De enige twee provincies die vooralsnog een dalende trend laten zien in sterftecijfers ten opzichte van een jaar eerder, zijn Flevoland en Limburg.

In week 43 van 202 stierven in Flevoland 52 mensen waar er een jaar eerder in de zelfde week 62 mensen stierven.

De voorlopige piek van oversterfte ligt in week 41 toen er 12 mensen meer stierven dan een jaar eerder in die week.

De CBS-cijfers over week 43 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten . Vrijdag 6 november publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 43. De cijfers zijn dan completer.

