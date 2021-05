Hondenopvang Stella in Tollebeek durft weer naar de toekomst te kijken

Hondenopvang Stella was door corona in de problemen gekomen. Door gebrek aan inkomsten was de huurachterstand opgelopen tot 15.000 euro. En procedure tot uitzetting werd in gang gezet. Van achterstallige huur is inmiddels geen sprake meer, ook de huur voor juni is inmiddels voldaan, zegt Van Minderhout. Net als boetes over niet betaalde huur. ,,We hebben nu even rust.’’