Hondenopvang Stella in Tollebeek in geldnood: herplaatsing zestien vechthonden ‘monsterklus’

VIDEO Uitslaande brand op industrie­ter­rein in Swifter­bant: bedrijfs­pand gaat in vlammen op

21 april Een zeer grote brand heeft afgelopen nacht het pand van tractorleverancier VM Service op het industrieterrein in Swifterbant aan de Maalstroom in de as gelegd. De enorme rookwolken waren in de wijde omgeving zichtbaar. Er raakte bij de brand niemand gewond.