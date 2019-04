Honderd Urker vissers in Straatsburg voor stemming over pulsvisserij: kinderen uit Urk zingen protestlied

update - videoRuim honderd Urker vissers zijn aangekomen in Straatsburg, waar het Europees Parlement vandaag praat en stemt over het verbieden van de pulskorvisserij. In een allerlaatste poging een Europees verbod te voorkomen, hebben drie Nederlandse Europarlementariërs een verzoek ingediend voor een aparte stemming over de kwestie.

,,Natuurlijk, er is altijd hoop, een Urker geeft nooit op’’, zegt Jurie Post, van kotterorganisatie EMK en aangesloten bij de Nederlandse Vissersbond. ,,We willen nog een allerlaatste signaal afgeven aan de politici.’’ Daarom zijn de kotters, waarvan de bemanningsleden aanwezig zijn, deze week niet uitgevaren, ook al betekent dat geen inkomen. De Urkers pakken flink uit. In de buurt van het Europees Parlement staat een vistrailer en een dieplader met vistuig. ,,Zo laten we zien waarom het draait’’, zegt Post. Ook aanwezig in Straatburg is zangeres Geke van der Sloot met haar geke’s Tiental. Dat zingt in de hal van het parlementsgebouw het protestlied ‘Lied voor de vissers’, dat al eerder ten gehore we4rd gebracht op het Binnenhof in Den Haag.

Aparte stemming

Het pulsverbod is een klein onderdeel in een groot pakket over technische maatregelen in de visserij, waarover het Europees Parlement vandaag een besluit neemt. De Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie), Annie Schrijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) proberen een aparte stemming over de pulskorvisserij te bewerkstelligen. Daarvoor hebben ze straks de steun van minimaal 38 Europarlementariërs nodig. Het drietal heeft de afgelopen dagen de benodigde steun gehaald, maar Van Dalen weet ook dat enkele parlementariërs afwezig zijn. ,,Het belooft spannend te worden’’, geeft hij aan.

Als de aparte stemming er door komt, stemt vervolgens het voltallige parlement over het ingediende voorstel om het vissen met stroomstootjes volledig vrij te geven in de EU. ,,Dat is de beste oplossing’’, meent visserman Jurie Post. ,,Dan gelden dezelfde regels voor alle vissers in Europa en het draagt bij aan een duurzame visserij. Want groeperingen in Frankrijk mogen dan wat anders beweren, de pulskorvisserij is innovatief met minder bijvangst, minder brandstofgebruik door de schepen en minder bodemberoering.’’

