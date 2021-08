Honderdduizend bloembollen op 3500 vierkante meter: voor de laatste keer open tuin bij de familie Schat

,,Die appelboom en die ligusterhaag stonden hier al toen we hier in 1988 kwamen wonen’’, wijst Lipkje Schat (69) rond in haar tuin aan de Polenweg. ,,Voor de rest was het vooral gras.’’ Vele jaren later is dat inmiddels een kleurrijker geheel; in negen ‘tuinkamers’, gesorteerd op kleur, groeien en bloeien hier in de polder heel veel planten en bloemen – in de grond zitten ook nog eens zo’n honderdduizend bloembollen. Allemaal dankzij de liefde van mevrouw Schat voor tuinieren, een hobby waar ze de afgelopen jaren veel tuinliefhebbers van mee liet genieten.