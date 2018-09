Honderden edelherten Oostvaardersplassen worden afgeschoten

Hoeveel edelherten er precies afgeschoten worden, is nog niet bekend. Er mogen er in totaal 490 overblijven, conform een eerder advies van een commissie onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Dit voorjaar liepen er 1470 edelherten in het gebied rond. In oktober volgt een nieuwe telling. Naar verwachting zijn er de afgelopen maanden alleen maar edelherten bijgekomen.



Bij het nu genomen besluit zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland zeker niet over één nacht ijs gegaan, zegt woordvoerder Anne de Vries van de provincie Flevoland. De provincie is sinds 2016 verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied. „Er is géén andere mogelijkheid. Er zijn wel plaatsen waar de dieren naartoe zouden kunnen, maar het transport levert te veel stress op. Dan wacht veel dieren een nare dood. Bovendien is het dan nog onzeker hoe de dieren aarden op de nieuwe locatie. Het was een moeilijk besluit, waarbij uiteindelijk is gekozen voor de meest diervriendelijke optie - hoe gek dat ook klinkt. Hierbij is ook om advies gevraagd aan de Raad voor Dierenaangelegenheden."